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    Мостовой: «Уже попахивает новым титулом «Спартака»

    Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что лидерство столичного клуба в текущем чемпионате достигнуто в том числе и за счет везения.

    «Надо признать, что во многих матчах ничейный результат в играх с участием «Спартака» был бы более справедливым, чем его победы над соперниками, но фарт в футболе еще никто не отменял, в том числе чемпионский. Поэтому хотя впереди 13 туров, но все уже попахивает завоеванием красно-белыми первого за долгие годы титула.

    По игре «Рубин» ни в чем не уступал спартаковцам, но удаление в его составе и грубейшие ошибки защитников гостей, в первом случае, когда дали остановить мяч Промесу, а во втором вообще вынесли снаряд на ногу Глушакову, который уже не один гол так забил, привели к поражению. Хотя этому элементарному правилу еще в футбольных школах учат: выбивать мяч от ворот можно куда угодно, но только не в центр.

    В итоге по стечению обстоятельств «Спартак» идет на первом месте с пятиочковым отрывом, а остальные за ним плетутся. Потом будут кусать локти, но поезд уже уйдет», – заявил Мостовой.

    Напомним, что последний чемпионский титул «Спартак» завоевал в 2001 году. В текущем сезоне москвичи после 17 туров располагаются на первой строчке турнирной таблицы, имея на своем счету 40 очков. Вторым идет «Зенит» с 35 очками. На третьей строчке располагается ЦСКА, в активе армейцев 32 очка.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    07.12.2016 09:33
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 7 декабря 2016, 20:35

      Мостовой: "Уже воняет новым титулом.."

      0
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      Рейтинг: +75

      dedruz 7 декабря 2016, 19:14

      странные места понюхивает Мостовой...

      1
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 7 декабря 2016, 17:55

      Воняет четвертым местом , рановато загадывать.

      -1
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      Рейтинг: +765

      alex1004 7 декабря 2016, 17:27

      Ох рано, рано еще говорить о чемпионстве. Надо хотя бы тура три-четыре весной провести, потом уже говорить.

      0
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      Рейтинг: +295

      ильиных 7 декабря 2016, 17:20

      Посмотрим чем запахнет весной.Дай бог

      0
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      Рейтинг: +27

      Red_Green 1991 7 декабря 2016, 17:06

      Как в рекламе помните? Вкус есть а мяса нет! Не понимаю..)))

      0
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      Рейтинг: +881

      sined1951 7 декабря 2016, 14:50

      Шанс стать чемпионом у Спартака большой, но все будет ясно по весне. Главное-какое будет усиление у Спартака и других команд в лидирующей группе. И конечно, если Спартак не продаст Промеса.

      2
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      Рейтинг: +427

      policepnz 7 декабря 2016, 14:07

      39 очков на кону, надеюсь Спартак усилится, потому. что атака выглядит осиротевшей без Зе Луиша

      2
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      Рейтинг: +643

      Symbol 7 декабря 2016, 14:05

      Слишком часто стало Мостовым попахивать в новостях. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Еще весну играть. Выиграем, тогда и праздновать будем

      0
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      Рейтинг: +272

      luke-c1 7 декабря 2016, 12:59

      5 очков очень маленький отрыв. Зенит вполне догнать может.

      0
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