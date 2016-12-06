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    Гинер заявил, что Слуцкий устал

    Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что уход главного тренера армейцев Леонида Слуцкого связан с усталостью. Также функционер выразил благодарность специалисту за проделанную работу.

    «Я очень благодарен Слуцкому. Мы провели с ним прекрасные годы. Ему хочется немного отдохнуть, поэтому мы договорились, что он доработает первый круг. За это время не произошло ничего страшного: команда играет, занимает достойное место, будем бороться за чемпионство.

    Слуцкий попросил отпустить его, поскольку он устал. Наши двери для него всегда открыты. Нет речи о том, что клуб недоволен результатами или Леонид Викторович недоволен клубом. Просто иногда мы устаем от работы. Когда это происходит, от работы начинает подташнивать», – сказал Гинер в эфире программы «Все на футбол».

    Источник: «Матч ТВ»

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    06.12.2016 22:41
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 7 декабря 2016, 19:06

      Мое мнение, Слуцкому повезло что он возглавил ЦСКА после Газаева и ему в наследство досталась хорошая команда, по Российским меркам! Он не стал коренным образом что-то менять,так и катил все эти годы! Стал ли Слуцкий хорошим тренером,только может показать работа в другом клубе,где он должен будет создать свою команду! Поживем увидим!

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      Рейтинг: +12

      FCvolgaNN 7 декабря 2016, 15:52

      От чего он устал? Слуцкий 8-ми лет не проработал в ЦСКА. Надо работать над командой, чтобы она добилась каких то успехов! А он только истерики свои демонстрировал на публике во время матчей, когда были ошибки! Леониду Викторовичу всего лишь 45 лет, о какой усталости можно говорить?.. не хочет работать, так и сказал бы!

      К примеру, Алекс Фергюсон тренировал Манчестер Юнайтед 23 года!!. и ушел на пенсию в 70 лет! В 70 ЛЕТ!!! А напряженности, ответственности и давления от руководства и болельщиков в разы больше, чем в ЦСКА! А сколько было неудач и унизительных поражений у МЮ, и нечего, переживал и терпел это все вместе с командой!

      Так что говорить об усталости, должно быть стыдно! Не справляешься с грузом ответственности, да, так и скажи... Получается, что работал в ЦСКА из-за денег, а не жил клубом и игрой. ДА! были победы и была радость!

      НО! Стоило команде потерпеть несколько сезонов подряд неудач в Лиге Чемпионов и все... Я устал, я ухожу.

      Обидно осознавать, что Слуцкий Леонид Викторович, воспринимал тренерский пост, как рутинную работу!

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      Рейтинг: -3

      acergu 7 декабря 2016, 15:39

      Ещё как вариант, грядет смена поколения в команде и ему сложно отправить на пенсию игроков, которые стали тебе как семья, а новому тренеру куда легче будет посадить на банку Березуцких и наиграть Васина

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      Рейтинг: -3

      acergu 7 декабря 2016, 15:35

      Что вы можете знать, уважаемые читатели бомбардира? Слуцкий устал не от футбола, а от ЦСКА, и никто его не выгонял, тем более за плохой результат, его не сломал евро, а наоборот для него это большой опыт. Он устал от однообразия. Спасибо Гинеру за то что воспитал отличного тренера, который может справиться с любыми трудностями

      0
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 7 декабря 2016, 12:01

      От работы начинает подташнивать?Гинер своими впечатлениями поделился или Слуцера вырвало у него в кабинете?

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      Рейтинг: +101

      hodyrev 7 декабря 2016, 11:19

      Гончаренко прийдет остаток сезона закончит с Цска..потом Слуцкий вернется..и Гончаренко опять уйдет в какой то Урал..и будут наши Пингвизуцкие вечно играть

      -1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 7 декабря 2016, 06:55

      А будет прикольно если вдруг зимой возглавит какую-нибудь команду, уставший то

      1
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 7 декабря 2016, 06:29

      отдохнет и вернется в следующем сезоне ...

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 7 декабря 2016, 05:34

      все так и сборная здорово его подкосила....

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 7 декабря 2016, 05:11

      Выжал Гинер все соки из человека и выставил вон.

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