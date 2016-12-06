Зинченко в стартовом составе ПСВ, Азмун – у «Ростова»

Стали известны стартовые составы на матч группового этапа Лиги чемпионов между ПСВ и «Ростовом». У хозяев в стартовом составе выйдет украинский хавбек Александр Зинченко. У россиян на острие атаки появится Сердар Азмун.

ПСВ: Зут, Изима-Мирен, Морено, Ариас, Швааб, Проппер, Де Йонг, Бренет, Рамселар, Зинченко, Бергвейн.

«Ростов»: Джанаев, Калачев, Гранат, Полоз, Нобоа, Азмун, Мевля, Кудряшов, Навас, Гацкан, Ерохин.

Матч состоится в Эйндховене на стадионе «Филипс» и начнется в 22:45 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией матча можно здесь.