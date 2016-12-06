Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Родионов заявил, что вопрос о будущем Мельгарехо в «Спартаке» остается открытым

    Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов поделился мнением о будущем полузащитника Лоренцо Мельгарехо в московском клубе. Напомним, парагваец перешел в стан красно-белых зимой 2016 года, подписав контракт на 4,5 года.

    «Возможно, Мельгарехо провел не лучший отрезок, хотя, я считаю, пользу команде он принес. Однако он может играть лучше и показывать неплохой футбол, который демонстрировал в «Кубани». Но игроки бывают разные – кому-то нужен короткий период для адаптации, другим – больше. Пока вопрос по Мельгарехо открыт», – сказал Родионов.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.12.2016 19:01
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +33633

      oyabun 6 декабря 2016, 22:16

      Пока не приобретем еще одного хорошего форварда, Мельгарехо продавать нельзя. По крайней мере пока Зе восстанавливается. А так кто знает, вдруг его как и Зе Луиша в конце концов прорвет на голы. Видно что парень старается.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 6 декабря 2016, 21:12

      Мельгарехо ужас один матч забил и все,так и будет на банке сидеть с такой игрой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8172

      nik55 6 декабря 2016, 20:34

      пусть останется---должен заиграть

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 