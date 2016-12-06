Адвокат: «Если Еременко захочет, мы подадим апелляцию на вердикт УЕФА»

Адвокат хавбека ЦСКА Романа Еременко Артем Пацев рассказал о том, как футболист планирует действовать после получения мотивировочной части решения от УЕФА.

«ЦСКА не может подавать апелляцию, так как клуб не является стороной в этом деле. Если Роман Еременко посчитает необходимым и возможным подать апелляцию, тогда мы это сделаем. Пока мы изучаем текст мотивировочной части решения. Я считаю, что любое действие должно быть осознанным, поэтому сначала мы ознакомимся с документами, изучим их и уже будем действовать», — сказал Пацев.

Напомним, что футболист был дисквалифицирован УЕФА на два года за употребление кокаина.