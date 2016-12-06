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  • Мутко: «Все говорят о Еременко, а вы почитайте, сколько кокаиновых дел»

Мутко: «Все говорят о Еременко, а вы почитайте, сколько кокаиновых дел»

6 декабря 2016, 11:32
29

Вице-премьер правительства РФ и глава РФС Виталий Мутко прокомментировал скандал с полузащитником ЦСКА Романом Еременко, которого дисквалифицировали на два года за употребление кокаина.

«Вот нашего футболиста Романа Еременко дисквалифицировали за кокаин. А вы почитайте, сколько кокаиновых дел. Я тут одно дело читал, ну смешно просто, великий большой спортсмен. Он просто девушку поцеловал! Объяснение такое пишет, а она, оказывается, кокаин принимала до этого. А он, оказывается, у нее спросил до этого: ты кокаин принимала? А она: нет, не принимала. Она его обманула, а он жертва», – заявил он.

Напомним, что французский теннисист Ришар Гаске сдал положительный допинг-тест на кокаин в 2009 году.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман Мутко Виталий
Комментарии (29)
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kykyi
1481013346
Как в детском саду " А Вова тоже в песочницу написал".
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mdu86
1481014022
Типа оправдал Ерёменко. Те ведь тоже употребляли, а он что не люди...
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zatonn
1481015696
Пусть лучше Мутко про Питер в 90-е расскажет, это будет по-интереснее!
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ильиных
1481016325
При чем тут другие,про нашу страну говорят,а потом и выводы делают.
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momwig_
1481016495
Еременко надо было не стесняться и тоже загнуть про девушку.
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kimi2005
1481021069
Так и заявил бы комиссии-я понюхал и Еременко поцеловал потом!
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Александ1982
1481021578
блин одного не понимаю, это же позор нашего футбола. игрок наркоман, а его защищают, что же других нариков то в тюрьму??? таких игроков за хвост и вон из первенства страны и кто его поддерживает тот не спортсмен
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GoldPlayFIFARus9
1481026002
Что за стрелки,Мутко?! Из разряда: - А почему у нас такая маленькая з/п? - А вы посмотри на бездомных,у них вообще нет денег. Как же задолбали эти стрелочники
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bringing
1481026826
Вроде Вице-премьер правительства РФ и глава РФС,а говорит,как школьник.Пацаны курили,а я рядом стоял.
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multiscan
1481029874
А исчо негров в Омерике линчуют! Какое нам дело до того, что делается у них, когда речь идёт о наших отечественных безобразиях?! Кока у нас не растёт, значит её завезли, значит не сработала антинаркотическая служба и т.п. и т.д.
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