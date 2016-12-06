Мутко: «Все говорят о Еременко, а вы почитайте, сколько кокаиновых дел»

Вице-премьер правительства РФ и глава РФС Виталий Мутко прокомментировал скандал с полузащитником ЦСКА Романом Еременко, которого дисквалифицировали на два года за употребление кокаина.

«Вот нашего футболиста Романа Еременко дисквалифицировали за кокаин. А вы почитайте, сколько кокаиновых дел. Я тут одно дело читал, ну смешно просто, великий большой спортсмен. Он просто девушку поцеловал! Объяснение такое пишет, а она, оказывается, кокаин принимала до этого. А он, оказывается, у нее спросил до этого: ты кокаин принимала? А она: нет, не принимала. Она его обманула, а он жертва», – заявил он.

Напомним, что французский теннисист Ришар Гаске сдал положительный допинг-тест на кокаин в 2009 году.