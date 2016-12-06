Карпин: «Кокорина невозможно научить тому, что умеет Халк»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился наблюдениями от игры «Зенита» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги. По его мнению, петербургскому клубу не хватает в атаке игроков, способных обыграть соперника один в один.

«Зениту» нужно больше комбинировать в атаке. Думаю, Луческу этого и хочет. Другое дело — сможет он добиться этого за зимние сборы или нет. Понятно, что в атаке не хватает игроков, которые могут обыграть один в один при плотной обороне. Что-то можно наиграть, а что-то нужно приобретать.

Научить тому, что умеет Халк, даже Кокорина, наверное, невозможно», – сказал Карпин.