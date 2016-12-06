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    Червиченко: «Судьи за уши вытаскивают «Спартак» на первое место»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче 17-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Рубином» (2:1), отметив неоднозначную работу арбитров в данной встрече. По словам функционера, именно судейские ошибки позволяют московскому клубу единолично лидировать в чемпионате России.

    «Закономерный ли счет? С точки зрения того, что в этом сезоне происходит, наверное, закономерный. Судьи за уши вытаскивают «Спартак» на первое место, Глушаков бьет влево, попадает вправо... В этом плане все закономерно.

    Разве Промеса не должны были за хамский фол на Бурлаке удалять? «Спартак» должен был еще в первом тайме оставаться вдесятером. В таком случае, думаю, москвичи бы больше не забили гостям. И это происходит весь сезон, но раз остальных участников чемпионата это устраивает, значит, все нормально. В конечном счете Вилков сам осознал, что Промес должен был получить красную, в итоге искал любой повод голландца удалить.

    Уже два года как в судействе гуляй-поле. Нормального руководителя нет, одернуть их некому, вот и творят что хотят. Заметьте, что есть молодые арбитры, которые на такие вещи не решаются, а есть старая банда, которая прекрасно знает что и как делать. Они в этом вопросе профессионалы, уже ничего не боятся, со своими же руководителями держат хорошую связь. Наглым образом что хотят, то на поле и творят», – сказал Червиченко.

    Источник: Rusfootball.info

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    06.12.2016 01:36
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    Комментарии51
    ...
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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 6 декабря 2016, 12:34

      Да у наших судей мозгов не хватит кого-то куда-то тянуть,
      А просмотреть, проворонить - они туть как туть.
      Что у нас класс судей выше класса игроков?
      Это вряд ли. У нас весь чемпионат таков.

      2
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      ...
      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak > subbotaspartak 6 декабря 2016, 12:36

      Забыл сказать: этот черв прсто мил.
      Не скрывает, что он дебил.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 6 декабря 2016, 12:16

      Сильно высказался.Старые судьи,оказывается,сплочённая банда(ОПГ) и не пускают к себе молодых. Из этого вытекает,что молодые на мусоров работают ....Пришить бы их и всё ништяк будет.

      0
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      Рейтинг: +5270

      Каратель 6 декабря 2016, 12:08

      а червяк изо всех сил сам себя за хуй тянет,чтобы его журналисты слушали

      2
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    • ...
      Рейтинг: +11488

      alp 6 декабря 2016, 10:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Во во. не даром краснобелдные прессуют судей заранее.

      -4
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      Рейтинг: +121

      vog 6 декабря 2016, 10:38

      Опять этот Шрек завонял из своего болота.

      2
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      Рейтинг: +47

      realitys 6 декабря 2016, 10:35

      Очень большая претензия к СМИ - зачем высказывания человека, который ничего не создал и живёт на проценты, преподносят значимыми и тиражируют везде. Про этого "сбитого лётчика" нужно забыть или показать во всей красе для начала его воровские достижения. Уважаемый господин "червь" забудь про Спартак - это та хорошая жена, которую ты разменял на серебрянники.

      4
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      Рейтинг: +678

      Пастырь > realitys 6 декабря 2016, 12:50

      Полностью согласен. В данном тексте определяющее это - БЫВШИЙ президент «Спартака», а остальное все бред сумасшедшего.

      1
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 6 декабря 2016, 10:09

      Без Спартака никуда. То заговор "против", теперь" за". Чтобы весь этот босоногий, кашляющий сброд без СМ делал. А судьи везде одинаковые со своими тараканами, посмотрите игры в Европе тоже самое...

      2
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      Рейтинг: +91

      mexti69 > Svinka Pepa 6 декабря 2016, 16:08

      Это ты написал правильно "Без Спартака никуда"

      0
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      Рейтинг: +1643

      Psih86 6 декабря 2016, 09:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да тут не то что за уши тянут,скорее за яйца,половину игр мутных...наш чемпионат продажное говно,даже смотреть противно,а самое смешное будет когда в конце сезона спартак станет третьим!!!:-)

      -4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 декабря 2016, 09:14

      А что он молчал когда Спартак играл с Зенитом ??????? Заткнулся бы лучше и больше никогда не высказывался в сторону Спартака-гниль.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +862

      Jack24 6 декабря 2016, 08:45

      Вшивый пёс опять загавкал

      7
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      Рейтинг: +12

      muromen > Jack24 6 декабря 2016, 09:09

      Вшивый пес из спартака?!

      -1
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