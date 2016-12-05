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    Бурлак: «Все, кроме судьи, видели, что Промеса нужно было удалять»

    Защитник «Рубина» Тарас Бурлак после матча 17-го тура РФПЛ против «Спартака» подверг критике работу судей. По словам футболиста, главный арбитр встречи Михаил Вилков должен был удалять полузащитника красно-белых Квинси Промеса после столкновения в одном из эпизодов.

    – Судья сломал игру?

    – Посмотрите повторы – Промесу нужно было показывать красную карточку. Сейчас, кажется, ни у кого в этом даже нет сомнений.

    – Что повлияло на поражение?

    – Понимаю, на какую тему вы пытаетесь меня вывести. Могу сказать, что это была чистая красная карточка, и все это видели, кроме судьи, видимо. В то же время неправильно искать в этом оправдание, ведь у нас были хорошие моменты, которые не сумели реализовать. Считаю, что играли мы не хуже соперника.

    Источник: Sportbox.ru

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    05.12.2016 23:26
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 декабря 2016, 09:57

      Правильно говорят сами футболисты, что Спартак играет как свиньи.

      -3
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      Рейтинг: +2120

      OldenVad 6 декабря 2016, 08:39

      А кого у нас в чемпионате удаляли с игры за подобный фол? Просто интересно стало ).

      -1
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      Рейтинг: +295

      ильиных 6 декабря 2016, 08:28

      Сука ты как истеричка ноешь тебе первому надо было ж.к показывать махал там своими крыльями.

      0
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 6 декабря 2016, 07:47

      Бурлак такой БОЛЬШОЙ и плачется))) Он просто играть не умеет! Почему Кверквелию не ставят вместо него? Он реальный профессионал!

      -1
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      Рейтинг: +191

      bafor 6 декабря 2016, 03:14

      Пускай Бурлак сам смотрит повторы. Не было удара локтем. Да отмашка была, но это желтая. Не аккуратно сыграл Промес, но и не хотел лишней грубости. Да и сам Бурлак наседал на Промеса в этом моменте. Футбол - контактная игра. Например, Рыжиков пнул Реброву по колену, но Ребров же не ноет. И, вообще, если Бурлак такой нежный, то пусть идет в балет.

      1
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      Рейтинг: +232

      hofman 6 декабря 2016, 01:50

      Все, кроме наших футболистов, знают в Примьер лиге не хотят играть в футбол)

      0
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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 6 декабря 2016, 00:23

      Неожидал от Рубина поражения

      1
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 6 декабря 2016, 00:02

      Промес подцепил вирус Вернблума-Гарсии.

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 5 декабря 2016, 23:45

      Немного о травме… Вина в ней тех, кто допускает сегодня играть с кожаных перчатках со всякими наворотами! Прежде футболистам можно было одевать при морозах только тряпочные перчатки… Ну, а если бы не травма, то там, конечно, чистый «горчичник»… Промес прямого удаления не заслужил, ибо умышленной грубости не было... И удалили его потом тоже верно, за два "горчичника"...
      Судейство было сегодня плохим... И ошибки были в пользу и тех, и других... Того же Мельгарехо сбили в штрафной однозначно. Кто желает, может посмотреть повтор момента.

      8
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 5 декабря 2016, 23:37

      Удар локтем карается желтой карточкой. Такова практика. При чем здесь красная? Может Бурлаку еще и девочку на поле для утехи подать? А в случае с Промесом вообще не было локтя, был удар кистью. И то ненамеренно. Промес не видит спиной, так же как и любой другой нормальный человек. Фол был неумышленный, потому Антоха и пошел сразу извиняться. Раздули из мухи слона..

      10
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