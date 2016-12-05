Кирьяков призвал руководство РФПЛ прислушаться к голосу разума

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков после матча 17-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:0) обратился к руководству лиги, выразив недовольство составлением календаря игр. Отметим, что данная встреча проходила в тяжелых погодных условиях.

– Клубы Премьер-лиги могут как-то повлиять на календарь, чтобы не играть в таких условиях?

– Конечно, я против такого футбола. Я за футбол, который доставляет удовольствие игрокам, в котором они проявляют свой уровень. На таком поле это делать невозможно. Нужно думать, недопустимо играть в таких условиях. Если бы я мог на это повлиять, то повлиял бы. Руководство Премьер-лиги должно прислушаться к голосу разума.