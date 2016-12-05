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  • Кирьяков призвал руководство РФПЛ прислушаться к голосу разума

Кирьяков призвал руководство РФПЛ прислушаться к голосу разума

5 декабря 2016, 23:08
10

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков после матча 17-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:0) обратился к руководству лиги, выразив недовольство составлением календаря игр. Отметим, что данная встреча проходила в тяжелых погодных условиях.

– Клубы Премьер-лиги могут как-то повлиять на календарь, чтобы не играть в таких условиях?

– Конечно, я против такого футбола. Я за футбол, который доставляет удовольствие игрокам, в котором они проявляют свой уровень. На таком поле это делать невозможно. Нужно думать, недопустимо играть в таких условиях. Если бы я мог на это повлиять, то повлиял бы. Руководство Премьер-лиги должно прислушаться к голосу разума.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Арсенал Анжи Кирьяков Сергей
Комментарии (10)
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bset
1480968719
Ну обратятся к ним с просьбой составлять календарь более внимательно к таким погодным условиям. И Мудко сразу ответит "надо переходить на весна-осень". И пофиг, что мы также при системе весна-осень играли в конце ноября - начале декабря. Вроде глава РФС, министром был. А ума как у школьника...
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МЯСО87
1480969154
Да разницы нет в-о или о-в надо паузу летнюю меньше делать и играть когда погода благоприятна на всей территории рф
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Диктор
1480970605
Скоро на коньках играть будут,а на стадионах только пустые лавки будут.Кому зимой охота мерзнуть.
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Gullit 76
1480970965
Не вижу шансов у этого арсенала против такого анжи при других условиях.рад но скрывает.
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Борз-95
1480972022
Правильно,зимой на юге надо играть.
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Опять не угадал
1480975913
неужели лета не хватает, зачем в декабре сугробы месить
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Axe111
1480980473
да нах, лучше паузу летом в 2 месяца, а играть будем в дерьме Идиоты! !!
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alexandr1205
1481000576
Они прислушиваются к шуршанию денег.
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yorgenbarenz
1481014999
К голосу разума?Если у них,вредителей,разума нет,то откуда будет голос?
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