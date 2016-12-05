Грасия: «В матче со «Спартаком» мы заслуживали большего»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия после матча 17-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:2) заявил, что в данной встрече его подопечные заслужили гораздо больше, чем поражение. По словам испанского специалиста, удаление защитника казанского клуба Эльмира Набиуллина серьезно повлияло на итог игры.

– После этого матча у меня сложилось впечатление, что мы заслужили гораздо большего. В целом доволен, как действовала команда. В первом тайме команда хорошо поработала в обороне. Забили гол с первого же стандарта, но, к сожалению, уйти на перерыв, ведя в счете, не удалось. Во втором тайме играли очень активно, создали много голевых моментов. Очень жаль, что пропустили второй гол. Благодарен своей команде, и мы заслуживали большего.

– Ваше видение ситуации с Промесом и Бурлаком в конце первого тайма?

– Этот момент, по сути, стал решающим для дальнейшего развития матча. Именно в численном меньшинстве мы пропустили решающий гол. В нашем прошлом выездном матче случился схожий эпизод с ударом локтем нашего футболиста. Там была дисквалификация после игры, но в этом смысла мало. Арбитр решил давать вторые желтые карточки в эпизодах, не требовавших такой строгости – в частности, с Набиуллиным.