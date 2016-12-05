Окриашвили: «Шахтер» обхаживал меня как королеву датскую, но Луческу даже не смотрел в мою сторону»

Бывший полузащитник «Шахтера» Торнике Окриашвили, ныне выступающий за «Краснодар», заявил, что экс-главный тренер донецкого клуба Мирча Луческу, сейчас возглавляющий «Зенит», не замечал его на тренировках. По словам футболиста, руководство команды сильно рассчитывало на него и подняло ему зарплату до 15 тысяч евро.

– Правда, что «Шахтер» обхаживал вас как королеву датскую?

– В принципе, да. Интерес был очень большой. Меня убедили, что я нужен «Шахтеру», «горняки» видели во мне потенциал, хотели его развивать. Правда, видимо, Луческу об этом не сообщили…

– Он лично вас забраковал?

– А он просто не смотрел на меня. Не замечал на тренировках. Я выходил, старался, но понимал, что Луческу все равно.

Вот на тренировках «Зенита» было видно, что Спаллетти заинтересован, следит за всеми молодыми. Но не Луческу.

– В бразильском «Шахтере» вообще реально было пробиться в основу?

– Там в принципе не рассчитывали на молодых. Бразильцы были в полном порядке, потому шансов мы толком не получали.

– Гол «Зениту» – это в том числе месть Луческу?

– Да никому я не мстил. Ничего личного, злости на Луческу у меня нет. Но я был рад, что забил «Зениту». И забил Луческу.

– Ринат Ахметов сразу предложил вам зарплату в 15 тысяч евро. Крышу не снесло?

– Немного. Так было приятно… Знаете, сколько я получал в Грузии? 500 долларов – можете поверить? Потому, узнав про зарплату в «Шахтере», я тут же позвонил родителям, родственникам, соседям… Да всем, кого знал! И сказал, сколько теперь зарабатываю.