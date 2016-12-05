Гаджиев: «Крупный счет в игре с «Оренбургом» не отражает соотношения сил на поле»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями после игры 17-го тура РФПЛ с «Оренбургом» (3:0).

«Победа с таким счетом не отражает соотношения сил на поле. Бывают такие игры, когда одна команда реализует свои возможности, а у другой что-то не складывается. По игре «Оренбург» выглядел хорошо, другое дело, что, конечно, моментов не было у наших ворот, а так они достаточно часто контролировали мяч. То, что мы забили три – не это, конечно, главное в данной ситуации. Это не плохо, это хорошо в конце получить такую победу. Эмоции позитивные, они нужны, конечно. Но надо понимать, что такого превосходства нет, думаю, это и футболисты наши понимают.

В Перми «Амкар» так и не пропустил, это очень важно. Это говорит, что это неслучайный результат, говорит о том, что команда достаточно организованно играет в обороне», – сказал Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».