Жонатас: «Ждите меня на тренировке сборной России»

Нападающий «Рубина» Жонатас мечтает сыграть на чемпионате мира-2018, но понимает, что сделать это в составе сборной Бразилии будет практически невозможно.

– Конечно, любому игроку хочется сыграть на чемпионате мира-2018. Но я понимаю, что конкуренция в сборной Бразилии очень высока и нужно очень-очень много работать, чтобы тебя заметили тренеры национальной команды. Этим и собираюсь заняться.

– А если вдруг предложат сыграть за сборную России? Как вы относитесь к натурализации игроков?

– Каждый случай – уникален, поэтому трудно говорить в целом. А что касается сборной России, то насколько я знаю, есть определенные сложности с тем, что нужно провести в стране пять лет и так далее…

– В России нет ничего невозможного. Все сложности с документами решаемы.

– Да? Ну, тогда завтра ждите меня на тренировке сборной России. Шучу-шучу…