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    «Амкар» и «Оренбург» сыграют белыми мячами

    На пермском стадионе «Звезда» состоялось предматчевое совещание, в котором приняли участие официальные лица поединка между «Амкаром» и «Оренбургом». Игра состоится в понедельник, 5 декабря, в 14:00 по московскому времени. Организаторы выразили уверенность в том, что игра, несмотря на холодную погоду, состоится в срок. Поскольку осадков не ожидается, футболисты будут играть белыми мячами.

    «Амкар» организовал бесплатный вход на стадион. Болельщиков будут угощать также бесплатным чаем, а в перерыве матча состоятся праздничные мероприятия, посвященные 15-летию российской Премьер-лиги.

    Источник: ФК «Амкар»

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    05.12.2016 10:06
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