Фабрегас может быть наказан красной карточкой постфактум

Футбольная ассоциация Англии может наказать полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса красной карточкой за неспортивное поведение в концовке матча английской Премьер-лиги против «Манчестер Сити» (3:1) постфактум. Напомним, что испанец спровоцировал Фернандиньо, отвесив ему пощечину. Тот вытолкал Фабрегаса за пределы поля, за что получил удаление вместе с одноклубником Серхио Агуэро. После этого на поле произошла настоящая потасовка, в которой участвовало в общей сложности более 30 человек, включая членов тренерского штаба команд и стюардов.

Рассмотрение дела должно пройти сегодня.