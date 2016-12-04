«Амкар» выложил подборку спорных решений Карасева в матче с «Анжи»

«Амкар» остался недоволен работой судей в гостевом матче 16-го тура чемпионата России с «Анжи» (1:3). Напомним, что эту игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

«Предлагаем вашему вниманию подборку эпизодов, в которых, на наш взгляд, арбитр поединка Сергей Карасев принимал ошибочные решения в пользу хозяев поля. Ни одна из этих ошибок не была результативной, но в совокупности они позволили хозяевам поля завладеть инициативой и удержать ее», – говорится в сообщении пермской команды.