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    Мещеряков: «Шкулетич объявил об уходе Самедова? Каждый может попрощаться с каждым»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о будущем полузащитника Александра Самедова. Напомним, ранее нападающий железнодорожников Петар Шкулетич попрощался с россиянином через свою страницу в Instagram.

    «Каждый может попрощаться с каждым. Давайте не будем загадывать, потому что комментировать пока нечего. Когда будет состоявшийся факт, тогда и будут комментарии», – сказал Мещеряков.

    Добавим, что ранее Самедов был переведен в дубль «Локомотива», а также не попал в заявку команды на матч 17-го тура РФПЛ против «Терека» (2:0). Новым местом работы футболиста, по сообщениям СМИ, должен стать «Спартак».

    Источник: ТАСС

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    04.12.2016 21:31
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