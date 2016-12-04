Рахимов: «Нужно, чтобы «Терек» умер на зимних сборах и ожил к весне»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов подвели итоги первой части чемпионата России для своих подопечных. Отметим, что по итогам 17-ти туров РФПЛ грозненский клуб занимает в турнирной таблице четвертое место, имея в активе 28 очков.

«В целом я поблагодарил команду за первую часть сезона, потому что было много хороших матчей, и на зимнюю паузу мы уходим на хорошей позиции. Теперь надо выжать из игроков сок на зимних сборах, чтобы они умерли, и оживить их к возобновлению чемпионата», – сказал Рахимов.