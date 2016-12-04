Головин: «Тяжелее стать чемпионом России в составе ЦСКА, чем работать шахтером»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин, недавно продливший контракт с московским клубом, выразил мнение, что стать чемпионом России в составе красно-синих тяжелее, чем работать шахтером.

«Тяжелее стать чемпионом России в составе ЦСКА, чем работать шахтером», – сказал Головин.

Напомним, сегодня игроку была вручена премия «Первая пятерка» как лучшему молодому футболисту России в уходящем году. На церемонию награждения Головина нарядили в костюм шахтера.