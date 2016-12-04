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    Головин: «Тяжелее стать чемпионом России в составе ЦСКА, чем работать шахтером»

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин, недавно продливший контракт с московским клубом, выразил мнение, что стать чемпионом России в составе красно-синих тяжелее, чем работать шахтером.

    «Тяжелее стать чемпионом России в составе ЦСКА, чем работать шахтером», – сказал Головин.

    Напомним, сегодня игроку была вручена премия «Первая пятерка» как лучшему молодому футболисту России в уходящем году. На церемонию награждения Головина нарядили в костюм шахтера.

    Источник: Р-Спорт

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    04.12.2016 17:14
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +2467

      Аид666 5 декабря 2016, 05:09

      мда... давать интервью явно не его лучшее качество... история после евро ничему не научила...

      0
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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 5 декабря 2016, 00:31

      к баблу халявному кайло никак не в кайф

      0
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 5 декабря 2016, 00:11

      Сынок! Я третий десяток работаю в шахте(17 в забое), попробуй отработать хоть неделю... Я уверен ты будешь летать по полю, только чтобы не вернуться в шахту! Я играл в футбол и знаю что говорю!

      -1
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      Рейтинг: +411

      aam 4 декабря 2016, 22:30

      Так иди и поработай.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 4 декабря 2016, 22:11

      Зачем вообще эта клоунада?Костюм, лицо дрянью измазали.Теперь у парня проблемы с самоотождествлением.Думает что в шахте работает.

      1
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      Рейтинг: +117

      Dj_CBEPXY 4 декабря 2016, 21:37

      Походу одни шахтеры в комментариях) ну выразился человек не правильно, а может сми неправильно передали(это они любят)

      1
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      Рейтинг: +75

      dedruz 4 декабря 2016, 21:12

      есть вариант, когда через несколько лет, данный "шахтер" будет жечь комментами, как кочегар Рома-твиттер..

      0
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      Рейтинг: +296

      akku 4 декабря 2016, 20:26

      Вот это сказанул, в шахте нужно пахать и во вред здоровью, а у хинера всё можно и прикупить не напрягая себя. Блин пеналей в подарок получили, больше чем игр сыграли.

      -1
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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 4 декабря 2016, 20:23

      Родом из угольного региона, куда не посмотри в то время шахты и разрезы кругом. В Ленинске-Кузнецком не выделялся в команде, были ребята по лучше (но без денежного блата) - быть ТЕБЕ шахтёром - БАЛОБОЛ - ТЫ не знаешь, что это за ОПАСНЫЙ И РИСКОВАННЫЙ ТРУД .

      3
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      Рейтинг: +4486

      Snek > zarya-lk72 4 декабря 2016, 23:25

      Какой блат был у Головина, отец начальник участка на Кировке, это реально блат? :)))

      -1
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 4 декабря 2016, 20:15

      С кабинетным гинером ой как тяжело!!!

      2
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