Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ротенберг близок к возвращению в строй

4 декабря 2016, 16:16
6

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг в ближайшее время полностью восстановится от травмы. Об этом сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк. Отметим, что 30-летний фин перешел в стан железнодорожников этим летом, но не провел за команду еще ни одного матча.

«К сожалению, он не играл не по своей вине. Немного доктора «Динамо», которые начали его лечить, плюс доктора «Локомотива» – и небольшая травма переросла в большую. Травма Бори – лакмусовая бумажка лечащих врачей. У него был элементарный мениск, но я не могу понять, как они его лечат больше шести месяцев. Поверьте, он больше всех за это переживает. Надеюсь, что дней через десять он будет в строю, для этого он летал в Италию и там занимался», – заявил Селюк.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Ротенберг Борис
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бомбардир
1480857457
Красавец, как раз к зимнему перерыву восстановился. Теперь можно и в отпуск заслуженный.
Ответить
zenitforever2015
1480858699
В строй чего?
Ответить
Chesn0k
1480862181
трепещите, сопернички!
Ответить
Mack_Dan
1480864193
Более корректно было бы в заголовке написать "... близок к возвращению на скамейку".
Ответить
XaXatyn
1480864833
Что то мне не хочется его видеть в составе ЛОКО !
Ответить
семёнычев
1480867998
Вот не пойму я вас, господа хорошие...
Ни одного доброго слова не дождёшься о футболисте...
Да ещё намёки скользкие про папу....
Вам нравятся те, кто катается по московским паркам на папиных машинах, размером с приличный трактор и чуть не давит граждан и ментов? Или больше нравятся те, кто греет животик на белом песочке экзотических пляжей? Или кто бухает в наших кабаках и заказывает Филю Киркорова для "живого звука"?
плять, мужик любит футбол, пашет на тренировках, ломает руки-ноги, играет... ну, не Карлос в лучшие годы... но у нас "не Карлосы" девять из десяти... стыдоба смотреть на ваши комменты...
Ответить
Главные новости
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
19:50
1
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
19:43
1
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
2
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
3
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
9
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
17:43
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
16:47
2
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Все новости
Все новости
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
17:49
1
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
17:35
5
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
16:56
5
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
4
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
11
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
2
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
8
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
2
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
1
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
17
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
6
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
1
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
18
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
6
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
3
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+