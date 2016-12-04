Ротенберг близок к возвращению в строй

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг в ближайшее время полностью восстановится от травмы. Об этом сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк. Отметим, что 30-летний фин перешел в стан железнодорожников этим летом, но не провел за команду еще ни одного матча.

«К сожалению, он не играл не по своей вине. Немного доктора «Динамо», которые начали его лечить, плюс доктора «Локомотива» – и небольшая травма переросла в большую. Травма Бори – лакмусовая бумажка лечащих врачей. У него был элементарный мениск, но я не могу понять, как они его лечат больше шести месяцев. Поверьте, он больше всех за это переживает. Надеюсь, что дней через десять он будет в строю, для этого он летал в Италию и там занимался», – заявил Селюк.