Луческу: «На Кокорине был чистейший пенальти, была еще одна ошибка арбитра»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итог матча 17-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0), прокомментировав составы игравших команд.

«Меня больше удивил не состав «Ростова», а мой состав: шесть игроков по сравнению с прошлым сезоном не принимают участие в матчах. У «Ростова» насыщенный график, они формировали состав исходя из этого. Соперник проанализировал потенциал своих игроков, поэтому решил выставить такой вариант. В общем-то сегодня все и играли, за исключением Джанаева и Ерохина.

Мы хорошо подготовились к этой игре, закрыли траектории атак «Ростова», имели преимущество с первой до последней минуты. После неудачной концовки в матче с «Краснодаром» было видно наше желание победить сегодня», – сказал Луческу.

Также румынский специалист отметил две судейские ошибки.

«На Кокорине во втором тайме был чистейший пенальти, была еще одна ошибка арбитра, когда после фола на Нету соперник вышел один на один с нашим вратарем и мог забить. Такие моменты случаются в игре, но я должен об этом сказать».

Напомним, по словам Александра Кокорина, главный арбитр Виталий Мешков признал свою ошибку в эпизоде с фолом на форварде петербуржцев в штрафной «Ростова».