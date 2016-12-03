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  • Луческу: «На Кокорине был чистейший пенальти, была еще одна ошибка арбитра»

Луческу: «На Кокорине был чистейший пенальти, была еще одна ошибка арбитра»

3 декабря 2016, 23:25
30

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итог матча 17-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0), прокомментировав составы игравших команд.

«Меня больше удивил не состав «Ростова», а мой состав: шесть игроков по сравнению с прошлым сезоном не принимают участие в матчах. У «Ростова» насыщенный график, они формировали состав исходя из этого. Соперник проанализировал потенциал своих игроков, поэтому решил выставить такой вариант. В общем-то сегодня все и играли, за исключением Джанаева и Ерохина.

Мы хорошо подготовились к этой игре, закрыли траектории атак «Ростова», имели преимущество с первой до последней минуты. После неудачной концовки в матче с «Краснодаром» было видно наше желание победить сегодня», – сказал Луческу.

Также румынский специалист отметил две судейские ошибки.

«На Кокорине во втором тайме был чистейший пенальти, была еще одна ошибка арбитра, когда после фола на Нету соперник вышел один на один с нашим вратарем и мог забить. Такие моменты случаются в игре, но я должен об этом сказать».

Напомним, по словам Александра Кокорина, главный арбитр Виталий Мешков признал свою ошибку в эпизоде с фолом на форварде петербуржцев в штрафной «Ростова».

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Кокорин Александр Луческу Мирча
Комментарии (30)
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Юрий Крутько
1480798663
В пользу Зенита тоже ошибались,почему об этом ни слова?Два железобетонных момента были,кто мешал забить,не судьи же?
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Pro100Kid
1480800828
Было бы здорово,если бы все тренеры и игроки брали пример с Карреры - ни разу он не жаловался на судейство открыто.
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zenit888
1480800836
Что наш Зенит показал сегодня ? Ничего. Без мысли, без комбинаций, без ударов издали. Создается вроде бы какое-то давление и все. Это не команда и Луческу не тренер. У Зенита есть все и бабло , и административный ресурс, и игроки кажется уровнем выше других, и цыгана взяли, но игры нет. Только одни отговорки. Ростов играл половинчатым составом и то ничего не показали. Один плач слышишь: то не так, то не так, засудили бедных, а критики в свой адрес ноль. Если судить справедливо, то арбитр ошибался в обе стороны. Нету остановил мяч в штрафной рукой, Юсупова надо было удалять за наглую остановку мяча руками в конце игры, Кришито сбил Байрамяна на подходе к штрафной. Обидно за такую игру Зенита. Одно разочарование.
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Zeff
1480802335
С Краснодаром гол из вне игры засчитали, сегодня пенальти на Кокорине не поставили. Устроили проспартаковский чемпионат, а они ещё воют, как собаки побитые.
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ufos73
1480805736
Бомжи такие смешные ))) В этом сезоне чаще всего пеньками наказывали КС и Спартак, реже всех били Ростов и Спартак, точнее ни разу еще не били. Такие дела ))))
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Mas3
1480807226
Клоуны. Играть надо! Тогда и пенальти просить не придётся.
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KorolShut
1480824749
Опять ноет, все ноет и ноет, как баба
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Serjoga
1480828761
А когда Калачева завалили в штрафной? Будь объективен! Судья ошибался в обе стороны, но, хоть в этот раз без преднамеренности и предвзятости!
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Kurp
1480832784
Опять начал хныкать, пусть вспомнит матч в Питере, или там судейство ему понравилось?
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sargassov
1480833514
хочется сказать "да подарите детям эти 2 очка, пусть перестанут хныкать" не хватает только интервью Миллера, где он жаловался бы на судейство
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