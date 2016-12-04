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    Серия А. «Рома» обыграла «Лацио» в римском дерби и вышла на второе место и другие результаты

    В матче 15-го тура Серии А «Рома» в гостях взяла верх над «Лацио» со счетом 2:0. Благодаря победе в римском дерби «волки» набрали 32 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице.

    В других встречах игрового дня «Сассуоло» разгромил «Эмполи», «Сампдория» оказалась сильнее «Торино», «Пескара» в большинстве ушла от поражения против «Кальяри».

    Чемпионат Италии. Серия А. 15-й тур

    Лацио – Рома – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Строотман, 64; 0:2 – Наингголан, 77.

    Удаление: Катальди, 66 – нет.

    Пескара – Кальяри – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Боррьелло, 24; 1:1 – Капрари, 90+2.

    Удаление: нет – Ди Дженнаро, 34.

    Сампдория – Торино – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Баретто, 51; 2:0 – Шик, 90+5.

    Сассуоло – Эмполи – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Пеллегрини, 22 (с пенальти); 2:0 – Риччи, 36 (с пенальти); 3:0 – Рагуса, 53.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.12.2016 18:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 4 декабря 2016, 19:52

      Рома респект.Но при всем уважении к команде Спалети ,чемпион все таки Юве будет.

      -1
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