Венгер: «Санчес – классный игрок, каких мало»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями после матча 14-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (5:1). Хет-триком в этой игре отметился Алексис Санчес.

«Мы показали убедительную игру и сильный результат. Мы создали много моментов. Было заметно, что «Вест Хэм» играет дома неуверенно. Мы сыграли сильно.

Санчесу потребовались усилия, чтобы войти в игру, но он всегда способен сотворить нечто особенное. Это боец и классный игрок, каких мало. Он всегда может удивить. Кроме того, у него отличная техника.

Думаю, у нас сильная серия результатов, и от нашей психологической готовности зависит, сможем ли мы ее продлить», – сказал Венгер.