Луческу остался доволен выступлением «Зенита» в первой части чемпионата России

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча 17-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0), а также подвел итоги первой части чемпионата России для своих подопечных. По словам румынского специалиста, он доволен выступлением сине-бело-голубых в нынешнем сезоне.

«Доволен тем, что мы контролировали матч с первых минут. Ребята проделали большой объем работы, не позволили сопернику практически ничего создать. «Зенит» сегодня заслужил победу. Замены? Я посчитал, что можно было обойтись без них. Если взять во внимание нехватку игроков, я доволен первой частью чемпионата», – сказал Луческу в эфире телеканала «Матч ТВ».