Луис Суарес: «Мы были лучше»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился впечатлениями после матча 14-го тура Примеры против «Реала» (1:1). Суарес открыл счет в этой игре, однако в концовке равновесие восстановил Серхио Рамос.

«Я думаю, что мы были лучшей командой и сделали для победы все возможное. Теперь нам нужно быть сильными и продолжать работать.

Таков футбол. В последние пять минут они перевернули игру и сумели сравнять счет», – сказал Суарес.

Таким образом, «Реал» сохранил шестиочковый отрыв от каталонцев.