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    Дасаев: «Дай бог Акинфееву здоровья и дальше стоять на ноль»

    Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал достижение голкипера ЦСКА и национальной команды России Игоря Акинфеева. Напомним, игрок армейцев превзошел рекорд Дасаева по числу матчей на ноль в карьере.

    «Ничуть не расстроен тем, что Акинфеев побил мой рекорд. Дай бог Акинфееву здоровья и дальше стоять на ноль. Я буду только за», — сказал Дасаев

    Добавим, что Дасаев провел 252 матча на ноль в своей карьере, а Акинфеев превзошел это достижение в игре 17-го тура РФПЛ против «Урала» (4:0), ставшей для него 253-й «сухой» встречей.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.12.2016 19:19
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +364

      neofizer 4 декабря 2016, 10:16

      пожелал и прослезился...

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 3 декабря 2016, 21:39

      Молодцы - оба! Браво!

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > sssrspartak 4 декабря 2016, 03:00

      Есть проплаченные и профессиональные слуцепоклонники, которые меня минусуют постоянно! Их можно понять, ибо скоро, надеюсь, без работы останутся... Если СПЕКТАКЛЬ с якобы увольнением ничтожества Слуцкого провалится и его действительно Мистер Оффшор уволит...

      -1
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      Рейтинг: +4486

      Snek > cska-62 4 декабря 2016, 13:35

      меньше палёнки пей

      -1
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 3 декабря 2016, 20:54

      Так держать, капитан!!!! Присоединяюсь, Дасаеву здоровья!

      2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 3 декабря 2016, 19:41

      Дасаеву здоровья и долгих лет..Игорьку 500сухарей..

      4
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      Рейтинг: +5113

      hunta > за ЦСКА с 1980г 3 декабря 2016, 19:49

      Полностью поддерживаю!

      1
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