Конте: «Коста показал, что использует свою страсть правильно»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте оценил действия своих игроков в матче 14-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (3:1).

«Думаю, сегодня было очень тяжело, игра до самого конца была открытой. У обеих команд были возможности забить.

У своей команды я увидел сильный характер – это очень важно для роста. Мы должны продолжать работать и совершенствоваться.

Фабрегас провел хороший матч. Я знал, что всегда могу на него рассчитывать.

Коста показал, что использует свою страсть правильно, и я этим очень доволен», – сказал Конте.