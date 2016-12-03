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    Агент Измайлова заявил, что игрок намерен отработать до конца контракт с «Краснодаром»

    Агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Марата Измайлова, отметил, что его клиент не намерен покидать «быков» до окончания срока действия контракта. Отметим, ранее главный тренер «Локомотива», цвета которого 34-летний футболист защищал с 2000 по 2008 год, Юрий Семин заявил, что был рад видеть хорошо известного ему игрока в составе железнодорожников.

    «У Измайлова действующий контракт с «Краснодаром», и он будет его выполнять. Марат доволен в «Краснодаре», потому что регулярно играет и может помогать команде», – сказал Барбоза.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.12.2016 18:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1186

      Argon 4 декабря 2016, 14:14

      Правильно решил. Уйдет, опять на скамейку сядет.

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