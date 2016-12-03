Агент Измайлова заявил, что игрок намерен отработать до конца контракт с «Краснодаром»

Правильно решил. Уйдет, опять на скамейку сядет.
Агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Марата Измайлова, отметил, что его клиент не намерен покидать «быков» до окончания срока действия контракта. Отметим, ранее главный тренер «Локомотива», цвета которого 34-летний футболист защищал с 2000 по 2008 год, Юрий Семин заявил, что был рад видеть хорошо известного ему игрока в составе железнодорожников.
«У Измайлова действующий контракт с «Краснодаром», и он будет его выполнять. Марат доволен в «Краснодаре», потому что регулярно играет и может помогать команде», – сказал Барбоза.