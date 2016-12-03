Агент Измайлова заявил, что игрок намерен отработать до конца контракт с «Краснодаром»

Агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Марата Измайлова, отметил, что его клиент не намерен покидать «быков» до окончания срока действия контракта. Отметим, ранее главный тренер «Локомотива», цвета которого 34-летний футболист защищал с 2000 по 2008 год, Юрий Семин заявил, что был рад видеть хорошо известного ему игрока в составе железнодорожников.

«У Измайлова действующий контракт с «Краснодаром», и он будет его выполнять. Марат доволен в «Краснодаре», потому что регулярно играет и может помогать команде», – сказал Барбоза.