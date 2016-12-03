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    Гусев: «Для ЦСКА в борьбе за чемпионство еще все впереди, окончен лишь первый круг»

    Бывший хавбек ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал победу армейцев над «Уралом» (4:0) в матче 17-го тура РФПЛ. По его словам, несмотря на немалый отрыв от лидера «Спартака», красно-синие все еще участвуют в борьбе за чемпионский титул.

    «ЦСКА продолжает бороться за первое место в чемпионате России. Только первый круг подошел к концу, так что для армейцев все еще впереди. Сегодня в составе красно-синих дублем отметился нападающий Ласина Траоре. Надеюсь, Ласина продолжит играть в том же духе. Скоро начнется предсезонная подготовка, во время которой Траоре может прибавить.

    Игра Федора Чалова? Парень неплохо выступает, старается. До сегодняшнего матча Федор ни разу не отличился в качестве футболиста основного состава ЦСКА, но сегодня Чалов наконец-то забил. Этот гол однозначно придаст ему уверенности», – сказал Гусев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.12.2016 17:59
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