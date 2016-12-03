Кинокомпания «Рок» начнет съемки фильма об Эдуарде Стрельцове

По словам креативного продюсера Ивана Вдовина, кинокомпания Алексея Учителя «Рок» в ближайшем будущем начнет съемки фильма о легендарном нападающем «Торпедо» и сборной СССР Эдуарде Стрельцове. В качестве режиссера выступит Илья Алексеевич Учитель. На главную роли могут быть приглашены Александр Петров, Милош Бикович или же Виктор Хориняк.

«Это проект про Эдуарда Стрельцова, который был легендой футбола, но его судьба сложилась трагически: он был обвинен в изнасиловании и отправлен в тюрьму, где провел шесть лет. Когда он вышел на свободу, у него была пожизненная дисквалификации, он добился ее отмены, а потом стал чемпионом СССР», – сказал Вдовин.

Проект ленты презентуют будущей весной на питчинге Фонда кино. Вероятный бюджет ленты – 200 миллионов рублей. Если кинокомпания получит государственную финансовую поддержку, то съемки фильма запустят летом следующего года. Создатели хотят, чтобы он вышел в 2018 году, накануне чемпионата мира.