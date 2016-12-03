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    Натхо назвал футбол «Урала» позитивным

    Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо дал оценку уровню игры «Урала». Команды сегодня проведут матч в рамках 17-го тура РФПЛ.

    «Урал» играет в очень позитивный футбол. Иногда я смотрел на матчи в нынешнем году, могу сказать, что и состав у команды хороший, и самоотдача на должном уровне. Знаю, что недавно уральцы сменили тренера, но примерно с тех пор не попадал на трансляции их игр по ТВ, поэтому до теоретического занятия вряд ли многое скажу об их футболе», – заявил Натхо.

    Матч команд состоится в Москве и начнется в 14:00 по МСК. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию игры.

    Источник: Twitter

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    03.12.2016 11:46
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