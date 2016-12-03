Уткин: «Томь» просто дурой оказалась. Вместо 1:6 могли бы дома потаксовать»

Известный комментатор Василий Уткин выразил мнение, что футболистам «Томи» не следовало приезжать на матч с «Локомотивом» в 16-м туре РФПЛ. Подопечные Валерия Петракова в этой игре уступили с разгромным счетом 1:6.

«Это очень поучительная история. Матч показал, что «Томь» зря повелась на всю эту историю и допустила грубую ошибку. «Томь» просто дурой оказалась. Если бы команда просто не поехала на матч, то было бы 0:3, а тут 1:6. Еще бы были выходные дни, могли бы потаксовать», – заявил Уткин.