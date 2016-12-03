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  • Уткин: «Томь» просто дурой оказалась. Вместо 1:6 могли бы дома потаксовать»

Уткин: «Томь» просто дурой оказалась. Вместо 1:6 могли бы дома потаксовать»

3 декабря 2016, 07:02
12

Известный комментатор Василий Уткин выразил мнение, что футболистам «Томи» не следовало приезжать на матч с «Локомотивом» в 16-м туре РФПЛ. Подопечные Валерия Петракова в этой игре уступили с разгромным счетом 1:6.

«Это очень поучительная история. Матч показал, что «Томь» зря повелась на всю эту историю и допустила грубую ошибку. «Томь» просто дурой оказалась. Если бы команда просто не поехала на матч, то было бы 0:3, а тут 1:6. Еще бы были выходные дни, могли бы потаксовать», – заявил Уткин.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Томь Локомотив Уткин Василий
Комментарии (12)
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sEleCt 85
1480740430
вася после пинка с матч тв, знает надежный зароботок
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sprint5
1480744341
а Васе потаксовать не слабо
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Fan Loko mik
1480745395
Какой то странный у Василия юмор!
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Финт
1480756063
Ох Вася,Вася,набьют тебе лицо когда нибудь.
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Супермачо
1480756224
Бабка на лавке еще может такое говорить, но не спортивный журналист.
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Joko21
1480756692
Перенос матча в Москву, конечно со спортивной точки зрения неправильный по отношению к Томи. Но руководство томичей скорее всего согласилось на этот шаг по финансовой составляющей. Локомотив взял все затраты на себя, тем самым в какой-то степени помог томскому клубу
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Тони Монтана
1480757468
он то ли дурак, то ли прикидывается
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Baich
1480757686
Вася жгет
Ответить
APchelov
1480757939
И кому ума хватило дать Весе слово?
Ответить
томич
1480858207
Уберите ЭТОГО из комментаторов,аж читать противно
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