Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Агент Головина: «Других предложений мы даже не рассматривали. Саша хотел остаться в ЦСКА»

    Агент полузащитника ЦСКА Александра Головина Олег Артемов прокомментировал продление контракта своего клиента.

    «Нужно понимать, что заключение любого контракта — это переговорный процесс. В данном случае нам с руководством ЦСКА удалось очень быстро прийти к компромиссу.

    Контракт заключен на улучшенных для футболиста условиях. Других предложений мы даже не рассматривали. Саша хотел остаться в ЦСКА и развиваться именно в этом клубе», — сказал Артемов.

    Напомним, в пятницу было объявлено о продлении контракта Головина до 2021 года. Предыдущее соглашение игрока с армейским клубом истекало в 2019.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.12.2016 01:40
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 3 декабря 2016, 11:32

      Это типа были предложения от Баварии, Мансити, МЮ, Челси, Реала, Барсы...., а мы их даже не рассматривали? Зачем? Платят в России отлично, напрягаться не нужно! Ляпота!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +588

      Sergil 3 декабря 2016, 11:22

      Да кому он сдался кроме коней, у которых итак с составом беда?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 3 декабря 2016, 11:15

      Удачи Сане! Удачи ЦСКА!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 3 декабря 2016, 08:08

      Так других то предложений и не было

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 