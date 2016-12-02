Конте: «Жаль, что теперь Де Брюйне играет за другую команду»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча 14-го утра АПЛ против «Манчестер Сити» выразил сожаление, что Кевин Де Брюйне ушел из лондонского клуба.

«Де Брюйне играл за «Челси», и я думаю, что он действительно отличный футболист. Жаль, что он теперь выступает за другой клуб.

Он фантастический игрок, но сейчас он играет за «Манчестер Сити». Я желаю ему всего лучшего, но только после нашего матча», – сказал Конте.

Напомним, «Челси» продал Де Брюйне в «Вольфсбург» в январе 2014 года. Летом 2015 футболист вернулся в АПЛ, перейдя в «Манчестер Сити».