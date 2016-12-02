Миланов — о серии Акинфеева: «Конечно, Игорь переживает»

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов рассказал о тренировках с голкипером армейцев Игорем Акинфеевым. По словам футболиста, страж ворот совершает сейвы, которые он видит впервые в жизни.

– Расскажите, что происходит с Акинфеевым после матчей Лиги чемпионов. Он переживает из-за серии или делает вид, что ему все равно?

– С «Монако» было очень обидно – он не заслуживал такого. Конечно, Игорь переживает.

– На тренировках ему можно забить?

– Можно, но он там делает сэйвы, которые я вижу первый раз в жизни!

– Ногой из девятки, что ли, мячи выбивает?

– Почти! Ногами, кстати, он хорошо играет – когда у нас мини-футбол, это чувствуется. А в «квадратах» он вообще внутрь не заходит.