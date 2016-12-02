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  • Миланов: «Если будет предложение от «Спартака», завершу ли карьеру? Конечно!»

Миланов: «Если будет предложение от «Спартака», завершу ли карьеру? Конечно!»

2 декабря 2016, 13:46
28

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов поделился мнением о текущем лидерстве «Спартака», а также признался, что не перешел бы в стан красно-белых ни при каких условиях.

«Если в будущем будет только одно предложение – от «Спартака», завершу ли карьеру? Конечно! Даже мысли нет, чтобы играть за «Спартак». Я очень люблю ЦСКА. Кто сказал, что «Спартак» будет чемпионом? «Спартак» в хорошей форме, но вы знаете, как ЦСКА играет после Нового года. Понятно, что у нас есть проблемы с составом, но мы будем бороться до конца», – сказал болгарин.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Миланов Георгий
Комментарии (28)
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Aston
1480676257
Начать нужно с того,что кому ты кроме коней нужен,бестолковая дурила
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Raxor
1480677144
после нового года просто играть начинает гинер, а не цска))
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kolyma999
1480677761
А вот от Спартака-2 не откажусь'подумал Миланов'..почти мой уровень
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сергей николаевич
1480679972
Не нужен такой игрок Спартаку!
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nik55
1480680710
ты нужен Спартаку как корове седло--это вообще кто?
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GoldPlayFIFARus9
1480683932
По-моему,за Спартак вообще не один уважающий себя человек играть не будет. В эту помойку идут только самые деградировавшие игроки,а Миланову респект
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RUSARM
1480684137
Молодец-так держать!! Армия не сдается!!!
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pntrz
1480685971
кто такой Миланов
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subbotaspartak
1480686470
Интересно, свиньи мы, а хрюкают и воняют все остальные. Гнилые. А недоумок из жеребятни что заржёт, Когда конюшня его под хвост пнёт?
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Сармат Ростов
1480689825
Да кто же тебя, убогого позовёт? ))))
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