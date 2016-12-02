Миланов: «Если будет предложение от «Спартака», завершу ли карьеру? Конечно!»

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов поделился мнением о текущем лидерстве «Спартака», а также признался, что не перешел бы в стан красно-белых ни при каких условиях.

«Если в будущем будет только одно предложение – от «Спартака», завершу ли карьеру? Конечно! Даже мысли нет, чтобы играть за «Спартак». Я очень люблю ЦСКА. Кто сказал, что «Спартак» будет чемпионом? «Спартак» в хорошей форме, но вы знаете, как ЦСКА играет после Нового года. Понятно, что у нас есть проблемы с составом, но мы будем бороться до конца», – сказал болгарин.