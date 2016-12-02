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    Казаков: «Назначение Гончаренко уже согласовано с Гинером»

    Спортивный комментатор Илья Казаков рассказал о договоренности между президентом ЦСКА Евгением Гинером и главным тренером «Уфы» Виктором Гончаренко о назначении последнего на пост наставника москвичей.

    «Мои источники утверждают, что все решено. Что с Евгением Гинером уже согласовано назначение Гончаренко – по простой схеме: Слуцкий – Бабаев – Гинер. Здесь меньше рисков, здесь сохраняется преемственность. Мол, Гришину пока еще все же рано, а Кононова ЦСКА толком и не рассматривал», – написал Казаков в своей колонке.

    Напомним, что в 2015-2016 годах Гончаренко входил в тренерский штаб Леонида Слуцкого.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.12.2016 10:41
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 2 декабря 2016, 13:02

      Молодых надо ставить. Это главная ошибка Слуцкого

      2
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 2 декабря 2016, 12:33

      Вот и отлично - в межсезонку подтянут игроков из аренды, Гинер наверняка проведет 2-3 бюджетных трансфера и с весны Гончаренко начнет строить новую команду. Нормальный расклад вырисовывается! На финише сезон конечно не ахти получится, но перемены в команде необходимы

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Lester84 2 декабря 2016, 17:07

      Если вопрос с Гончаренко уже решён, то строить команду он начнёт
      после 6-го тура Лиги Чемпионов, а не весной.

      0
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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 2 декабря 2016, 12:15

      Буду рад))

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 2 декабря 2016, 12:11

      Больше половины состава менять надо...тогда может и толк будет

      -2
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 2 декабря 2016, 11:55

      Гончаренко очень хорошо подходит ЦСКА, будем надеяться что все сделают правильно! Удачи ЦСКА!

      2
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      Рейтинг: +2113

      prtcs 2 декабря 2016, 11:25

      Команду надо начинать стртоить с нуля. Во всех линиях проблемы, а главное, по моему, многим надоело игать в футбол.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 2 декабря 2016, 11:24

      а Слуцкий тогда куда?в Уфу?или по непонятным источникам в Витесс под еврейскую руку?скорее всего очередная утка раздутая СМИ

      2
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      ...
      Рейтинг: +231

      ВoВ > hodyrev 2 декабря 2016, 11:53

      А почему бы и не в Уфу. В ЦСКА он уже истощил себя, срочно Лене нужен новый вызов, тренер хороший без базара...

      1
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      ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev > ВoВ 2 декабря 2016, 21:01

      Поговаривают Слуцкарь возьмет некоторое время на обучение Английского языка,и будет пробиваться через связи Гинера в клуб Чемпионшипа)))

      0
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 2 декабря 2016, 11:20

      Нахрен Кононов, Гончаренко справиться

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 декабря 2016, 11:07

      Казакову похоже насрать на то что цска ещё с тотенхэмом играть.Он этим вбросом ловко команду подставил.Уверен до матча ничего не будет.

      2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 2 декабря 2016, 10:54

      Гончаренко конечно лучший вариант, но ему точно придется перетряхнуть состав армейцев

      0
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu > Фан666 2 декабря 2016, 11:19

      там перетряхивать нечего, от состава ничего не осталось

      2
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