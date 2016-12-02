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    У «Томи» хватит денег лишь на одну выездную игру

    Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев рассказал, что пока в клубе не могут назвать точные сроки выплаты долгов перед игроками и персоналом клуба.

    «Ответа на вопрос, когда начнут выплачиваться долги команде, у меня нет. Никто не выходит с нами на связь – я имею в виду президента клуба, губернатора области. Ясности о будущем «Томи» пока никакой нет.

    Последний матч с «Уфой» футболисты бойкотировать точно не будут, пока работаем по плану. Денег на транспортные нужды на одну игру хватит. Что будет в весенней части чемпионата – непонятно, ясности нет. Но вопрос о возможном снятии команды с чемпионата пока не стоит», – рассказал Киселев.

    Матч 17-го тура российской Премьер-лиги «Уфа» – «Томь» состоится в понедельник, 5 декабря.

    Источник: ТАСС

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    02.12.2016 10:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 2 декабря 2016, 11:23

      Россия-супердержава!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 2 декабря 2016, 10:24

      Вопрос-то как раз и стоит о снятии с чемпионата.

      0
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      ...
      Рейтинг: +101

      per4ik_aye > ДСА 2 декабря 2016, 13:43

      У них не стоит.

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