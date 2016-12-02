Шмидт рассчитывает на победу «Майнца» над «Баварией»

Главный тренер «Майнца» Мартин Шмидт рассказал о том, за счет чего его команда может добиться победы над мюнхенской «Баварией».

«Я уверен, что мы сможем одержать победу над «Баварией». Но для того, чтобы взять три очка в этой встрече, все наши футболисты должны проделать на поле оптимальную работу. Именно в этом случае у нас появится маленький шанс, если к тому же будет сопутствовать удача. Однако удача не бывает случайной – ее нужно завоевывать», – сказал Шмидт.

Матч 13-го тура Бундеслиги «Майнц» – «Бавария» состоится в пятницу, 2 декабря.