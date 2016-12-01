Гаджиев заявил, что Карасев совершил ряд преднамеренных ошибок в пользу «Анжи»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев после матча 16-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:3) выразил мнение, что арбитр Сергей Карасев в данной встрече совершил ряд целенаправленных ошибок в пользу соперника. Кроме того, специалист отметил, что его подопечные провели одну из худших игр в нынешнем сезоне.

«Первое – надо поздравить «Анжи» с победой, она была нужна им после трех поражений подряд. Мы сыграли один из худших матчей. Слишком легко давалась игра, просто забили гол, имели серию выходов, из которых можно было извлечь большее. Огорчен судейством Карасева, мне кажется, он допустил серию грубых и преднамеренных ошибок. Он хорошо судил на Европе, а тут напортачил», – сказал Гаджиев.