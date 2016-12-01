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    Арустамян: «Слуцкий хочет поработать в Англии, но Гинер еще не принял окончательного решения»

    Футбольный телекомментатор Нобель Арустамян поделился мнение о будущем главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого. По словам журналиста, российский специалист хотел бы поработать в одном из английских клубов, однако президент армейцев Евгений Гинер еще не принял окончательного решения насчет продолжения сотрудничества с рулевым красно-синих.

    «Сам Слуцкий размышляет на тему продолжения своей карьеры. Он хотел бы поработать в Англии, причем, готов рассматривать варианты даже из второго дивизиона. Также есть варианты с паузой для более глубокого изучения английского языка.

    Надо помнить, что Слуцкий уже несколько раз хотел покинуть ЦСКА, когда дела армейцев шли не лучшим образом, но после разговора с президентом клуба Евгением Гинером менял позицию и оставался.

    В данный момент окончательное слово за Гинером. Насколько я понимаю, решение президент ЦСКА еще не принял, поэтому вероятность того, что Слуцкий останется, есть и она велика. Если Слуцкий убедит Гинера в том, что роман с ЦСКА завершен, самым вероятным кандидатом на пост нового тренера станет Виктор Гончаренко. Он уже работал в ЦСКА, знает устои клуба и понимает, в каких кадровых условиях ему придется трудиться и как перестраивать команду», – сказал Арустамян.

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.12.2016 23:00
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 2 декабря 2016, 11:58

      В Англии могут взять во второй эшелон.Беззарплатно.

      0
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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 2 декабря 2016, 07:52

      Хорошо бы))) уходи Леня, пробуй силы в Европе)))) Роман с ЦСКА действительно закончился)

      2
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      Рейтинг: +3608

      Axe111 2 декабря 2016, 07:06

      В Англию
      смешно конечно, но чем Слуцкий не шутит )))

      1
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      Рейтинг: +351

      zadira56 2 декабря 2016, 07:00

      Ему бы в клинике показаться)

      1
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      Рейтинг: +256

      Ris 2 декабря 2016, 00:05

      Ну да щас. Туда по объявлению набирают что-ли? Там тренеры нужны, а не Слуцкий.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 2 декабря 2016, 00:03

      Вот и раскрылся практически полностью сценарий этого очередного дешёвого СПЕКТАКЛЯ! О котором я предупреждал... Кому он нужен, этот Слуцкий?! :-)))))))

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > cska-62 2 декабря 2016, 01:22

      В точку!.. Если бы все остальные так же понимали структуру и построение схем современного футбола... С ув. +++!

      1
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      Рейтинг: +2304

      Бриг 1 декабря 2016, 23:41

      Останется. Языков не знает.

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 1 декабря 2016, 23:32

      Если кур оформят в ЛЧ, может куда в чемпионшип и зазовут. Если нет, то 1-я и 2-ая лига не выше...

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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 1 декабря 2016, 23:23

      В Англию ну удачи

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 1 декабря 2016, 23:12

      Лазарь Слуцкер решил оставить Рами Гинера и свалить в Англию ????

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