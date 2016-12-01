Орлов назвал трех главных костоломов РФПЛ

Комментатор Геннадий Орлов затронул тему грубости игроков РФПЛ. По мнению известного ведущего футбольных трансляций, в отечественном чемпионате можно выделить трех игроков, которых можно считать костоломами.

«У нас есть три игрока-костолома – Гацкан, Гарсия и Вернблум. Все трое играют на позиции опорного полузащитника. Их задача – бороться за мяч, пугать соперника. Помню, когда Вернблум только пришел, «Зенит» играл с ЦСКА. Я тогда сразу сказал: «Здравствуйте, товарищ костолом!». Бабаев, Слуцкий, руководители клуба говорили: «Нет, это просто жесткий игрок». Но практика показала, что он костолом. Хотя, наверное, такие тоже нужны в футболе», – заявил Орлов.