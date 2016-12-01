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Орлов назвал трех главных костоломов РФПЛ

1 декабря 2016, 18:46
18

Комментатор Геннадий Орлов затронул тему грубости игроков РФПЛ. По мнению известного ведущего футбольных трансляций, в отечественном чемпионате можно выделить трех игроков, которых можно считать костоломами.

«У нас есть три игрока-костолома – Гацкан, Гарсия и Вернблум. Все трое играют на позиции опорного полузащитника. Их задача – бороться за мяч, пугать соперника. Помню, когда Вернблум только пришел, «Зенит» играл с ЦСКА. Я тогда сразу сказал: «Здравствуйте, товарищ костолом!». Бабаев, Слуцкий, руководители клуба говорили: «Нет, это просто жесткий игрок». Но практика показала, что он костолом. Хотя, наверное, такие тоже нужны в футболе», – заявил Орлов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов ЦСКА Хави Гарсия Гацкан Александр Вернблум Понтус Орлов Геннадий
Комментарии (18)
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каа
1480607944
А знаешь сколько людей Ты травмируешь за матч своими комментариями????
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gennadiy
1480609321
Уйди,не позорь такой славный город своими коментариями.
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barca9651
1480611998
как же он меня бесит бляяяяя
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Серго24
1480613274
Говнорлов
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Par Mezan
1480613705
Да, друзья! "...И - Боже вас сохрани - не читайте до обеда футбольных комментариев. -Гм...Да ведь других нет. -Вот никаких и не читайте..." Ну, а футбол лучше всего смотреть если не на стадионе, то по ящику без звука. От игры ничто не отвлекает, да нервы у всех в порядке. С ув.
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Nerlinger
1480615937
Орлов, Рейнгольд и ловчев - 3 Главных ДубоЛома
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Serjoga
1480616913
Кому они кости сломали? Да, жесткие игроки! Травмы более тяжелые получали игроки не в стыках с ними! А половина карточек они получили за "отличный" артистизм некоторых соперников! За такое оскорбление без фактов могут и в суд потянуть, если есть самолюбие и они это "чтиво" читают!
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compka
1480630082
Вернблуму очень часто сходит с рук, например в игре против Ростова в Москве.
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hodyrev
1480660884
Смотришь футбол,от комментариев Орлова и Уткина спать клонит,а Арустамян морда армянская с противным голосом,их уволить из за неприязни!!!!!!
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СОКОЛ САРАТОВ
1480663715
раньше ещё ВЕЛЛИТОН БЫЛ
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