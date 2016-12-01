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    Мутко: «Черчесов уже определился с костяком сборной России»

    Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко отметил, что намерен на ближайшей встрече с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым услышать конкретный план по подготовке к домашнему чемпионату мира.

    «Важна позиция тренера. Завтра с ним встречусь, узнаю, какие у него предпочтения по соперникам. Все желания Черчесова удовлетворить не сможем, но надо понимать, что он хочет. Черчесов уже определился с костяком сборной, поэтому ждем от него конкретный план подготовки команды к чемпионату мира», – заявил Мутко.

    Источник: ТАСС

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    01.12.2016 16:09
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4951

      polt 1 декабря 2016, 20:46

      Похоже Черчесов-пешка. Мудила всем ворочает.

      0
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      Рейтинг: -15

      loboda2012 1 декабря 2016, 17:17

      Игорек "дырявые перчатки", никому в Европе не нужный немец, "бревно" Вася и его Брат "полено" Алеша, Глушаков "кривые ноги", тупой мажор Кокорин и "футбольное бревно" Дзюба и усилятся "хрустальным старичком" Жирковым.

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon > loboda2012 1 декабря 2016, 17:31

      Игорь, Денис, Артем и Юра - хорошие игроки и в сборной (особенно с учетом отсутствия альтернатив) быть обязаны

      -1
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      Рейтинг: -15

      loboda2012 > panmon 1 декабря 2016, 17:43

      А потому и обязанны, что нет альтернативы, поэтому и хорошие, потому, что неь альтернативы.

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon > loboda2012 1 декабря 2016, 19:24

      Не согласен с мнением. Уверен что эти бы не затерялись в сборной уровня Швейцарии. А в там, по сути нет своих игроков - все приезжие

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 декабря 2016, 16:46

      Сам решить вопрос с кем играть сборной и что ей нужно делать, и в каком
      составе, поэтому и вызывает к себе С.Черчесова. Вдруг ВВП вызовет, что
      о подготовке к ЧМ-2018 рассказать и надуть в уши Президенту РФ.

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 1 декабря 2016, 16:20

      Лучше бы он нашел все косяки в сборной!!!!

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      Рейтинг: +2509

      panmon 1 декабря 2016, 16:11

      Я правильно понял что в старой сборной заменили 2-х игроков и назвали это новой?

      4
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