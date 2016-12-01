«Спартак» пригласил шахматиста Карякина на матч с «Рубином»

Сергей Карякин выступил более, чем достойно! Он (9-ый по рейтингу) играл с абсолютным лидером Магнусом Карлсеном и сумел 12-ти матчевый поединок с ним свести вничью +1=10-1. Никто этого не ожидал! Никто! Проиграл на тай-бреке, но в быстрых шахматах и в блице Карлсен ещё больше превосходит своих конкурентов, чем в партиях с классическим контролем времени.
Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Родионов отметил, что клуб приглашает российского шахматиста Сергея Караякина на свой ближайший домашний матч. Клуб надеется, что гроссмейстер посетит стадион красно-белых 5 декабря в рамках встречи с «Рубином» в 17-м туре.
«Мы все болели за Сергея, он выступал очень хорошо и достойно. Если у него остались силы, мы приглашаем его на матч чемпионата России против «Рубина». Надеемся, что в будущем Сергей возьмет реванш у Карлсена и завоюет мировую шахматную корону», – заявил Родионов.