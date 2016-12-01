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    «Спартак» пригласил шахматиста Карякина на матч с «Рубином»

    Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Родионов отметил, что клуб приглашает российского шахматиста Сергея Караякина на свой ближайший домашний матч. Клуб надеется, что гроссмейстер посетит стадион красно-белых 5 декабря в рамках встречи с «Рубином» в 17-м туре.

    «Мы все болели за Сергея, он выступал очень хорошо и достойно. Если у него остались силы, мы приглашаем его на матч чемпионата России против «Рубина». Надеемся, что в будущем Сергей возьмет реванш у Карлсена и завоюет мировую шахматную корону», – заявил Родионов.

    Источник: ТАСС

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    01.12.2016 13:43
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 1 декабря 2016, 17:56

      Сергей Карякин выступил более, чем достойно! Он (9-ый по рейтингу) играл с абсолютным лидером Магнусом Карлсеном и сумел 12-ти матчевый поединок с ним свести вничью +1=10-1. Никто этого не ожидал! Никто! Проиграл на тай-бреке, но в быстрых шахматах и в блице Карлсен ещё больше превосходит своих конкурентов, чем в партиях с классическим контролем времени.

      -1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 1 декабря 2016, 15:28

      за кого играть будет гроссмейстер????

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