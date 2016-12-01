Коробов: «Нам было неважно, какой состав «Ростова» будет нам противостоять»

Полузащитник «Урала» Дмитрий Коробов пообщался с журналистами после победы над «Ростовом» (1:0) в матче 16-го тура РФПЛ. По словам футболиста, его команде было очень непросто добыть три очка в этой игре.

«Нужно было выигрывать, но это тяжелая победа. Поле тяжелое, сказывалась погода. Тут был важен характер, мы все выложились, играли хорошо и добились победы. Мы отталкивались от своей игры. Нам было неважно, кто приедет, — основной уставший состав или неуставший. Это была последняя домашняя игра, нужно было побеждать. Хорошо, что выиграли. Ситуация тяжелая, немного подправили ее. Надо искать путь, выигрывать, и все будет хорошо», — сказал Коробов.