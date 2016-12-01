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  • Коробов: «Нам было неважно, какой состав «Ростова» будет нам противостоять»

Коробов: «Нам было неважно, какой состав «Ростова» будет нам противостоять»

1 декабря 2016, 10:23
7

Полузащитник «Урала» Дмитрий Коробов пообщался с журналистами после победы над «Ростовом» (1:0) в матче 16-го тура РФПЛ. По словам футболиста, его команде было очень непросто добыть три очка в этой игре.

«Нужно было выигрывать, но это тяжелая победа. Поле тяжелое, сказывалась погода. Тут был важен характер, мы все выложились, играли хорошо и добились победы. Мы отталкивались от своей игры. Нам было неважно, кто приедет, — основной уставший состав или неуставший. Это была последняя домашняя игра, нужно было побеждать. Хорошо, что выиграли. Ситуация тяжелая, немного подправили ее. Надо искать путь, выигрывать, и все будет хорошо», — сказал Коробов.

Источник: ФК «Урал»
Россия. Премьер-лига Ростов Урал Коробов Дмитрий
Комментарии (7)
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семёнычев
1480582905
из дублёров, более- менее показывает игру кудрявый армянин... может быть Григорьев сможет вырасти в игрока( Азмун у Бердыева тоже сначала скромно себя вёл, но научился нормальной наглости)... папа, который Гуйе, вообще никак не выглядит.... вобщем, катать состав и катать))) лишь бы Бердыеву не делали нервы журнашлюшки разные... хотя, скорее они делают нервы болельщикам, а не Бекиичу.. зимой может подберёт кого из Рубина, а там с новой силой)))
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ribavadim
1480584466
Ростов - Уважаю! Ростовчанок- Люблю! Не всех конечно...
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Totti11
1480590286
играли вы бздово! Просто ужасно! У Ростова было только два игрока твёрдого основного состава, и то вас гоняли всю игру! В таких случаях, говорят повезло, "дурачка" забили! Поле ужасно подготовлено к игре( в Питере тоже был снег , но поле было более приемлемо для игры). Нельзя играть в Северных районах нашей необъятной страны в ноябре-декабре, нельзя и точка!!!Мало того что это не похоже на футбол, так ещё и игроки очень подвержены травмам и повреждениям в таких условиях намного сильнее!
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VS282
1480591033
Повезло.)))Залетел дурак)))) А в целом все молодцы...Урал с победой!!!
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