Слуцкий отказался комментировать информацию о своей возможной отставке

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий перед матчем 16-го тура чемпионата России с «Оренбургом» заявил, что не готов обсуждать информацию о своей возможной отставке, а после игры будет говорить только о прошедшей встрече.

Во вторник вечером источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Слуцкий может объявить о своей отставке после последнего матча армейцев в 2016 году, в котором ЦСКА 7 декабря в рамках группового этапа Лиги чемпионов встретится в Лондоне с «Тоттенхэмом».

Матч ЦСКА – «Оренбург» проходит в среду, 30 ноября, в Москве.

«Перед матчем я не готов об этом говорить. Разговоры об уходе на подготовку не повлияли. А после матча буду говорить о прошедшей игре», – заявил тренер.