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    РФПЛ. «Урал» с минимальным счетом выиграл у «Ростова»

    В поединке 16-го тура российской Премьер-лиги «Урал» дома взял верх над «Ростовом» – 1:0. Единственный гол в этой встрече на 38-й минуте забил нападающий Чисамба Лунгу.

    Победа позволила хозяевам прервать безвыигрышную серию, которая составляла семь матчей.

    Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Лунгу, 38.

    Урал: Заболотный, Кулаков, Динга, Фонтанелло, Данцев, Новиков (Ставпец, 87), Коробов (Подоксенов, 90), Фидлер, Павленко, Лунгу (Меркулов, 60), Павлюченко.

    Ростов: Медведев, Кудряшов, Гранат, Гуйе, Терентьев, Киреев, Препелицэ, Байрамян (Байрамян, 72), Григорьев, Эзатолахи, Бухаров.

    Предупреждения: Лунгу, 39 – Препелицэ, 29; Гуйе, 55.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.11.2016 18:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +362

      sargassov 30 ноября 2016, 20:30

      Не жизнеспособный состав. Три очка были просто подарены

      2
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      Рейтинг: +8

      fedorov2731 30 ноября 2016, 19:22

      Смотреть противно такой футбол, проходили пешком весь матч

      -2
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