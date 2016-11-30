Зидан: «Барселона» ни разу не проиграла при судействе Клоса Гомеса? Я не верю в теории заговоров»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча 14-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» дал понять, что не верит в то, что некоторые арбитры могут неравнодушно относиться к отдельным клубам.

Стоит отметить, что предстоящее Эль Класико доверено обслуживать Карлосу Клосу Гомесу, при судействе которого каталонцы не потерпели ни одного поражения.

«Я не верю в заговоры, а также в то, что какой-либо арбитр расположен к одному клубу или к другому. Я знаю, что в субботу нас ожидает большой матч. Думаю, люди увидят хорошую игру с судьей, который хорошо отработает», – заявил Зидан.