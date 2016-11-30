Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зидан: «Барселона» ни разу не проиграла при судействе Клоса Гомеса? Я не верю в теории заговоров»

Зидан: «Барселона» ни разу не проиграла при судействе Клоса Гомеса? Я не верю в теории заговоров»

30 ноября 2016, 14:30
9

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча 14-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» дал понять, что не верит в то, что некоторые арбитры могут неравнодушно относиться к отдельным клубам.

Стоит отметить, что предстоящее Эль Класико доверено обслуживать Карлосу Клосу Гомесу, при судействе которого каталонцы не потерпели ни одного поражения.

«Я не верю в заговоры, а также в то, что какой-либо арбитр расположен к одному клубу или к другому. Я знаю, что в субботу нас ожидает большой матч. Думаю, люди увидят хорошую игру с судьей, который хорошо отработает», – заявил Зидан.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Барселона Реал Зидан Зинедин Клос Гомес Карлос
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alboro
1480506611
Отакои
Ответить
Топс
1480508403
Спасибо Зидану
Ответить
MU_Fan#1
1480508513
Зидан мужик, это вам не Гвардиола с Моуринью, которые вечно на что-то жалуются.
Ответить
ibragim_ibragimov_99
1480508872
после матча Барса-Реал. "Барса не может, судья поможет". :)
Ответить
x-x-x-x-x
1480512918
Барселоне никогда не проигрывала при судье ККГ. совпадение???? врятли!!!!
Ответить
old_seemann
1480516365
По хорошему, если есть такая инфа, значит к решениям арбитра нужно прилагать больше внимания
Ответить
Schicko_008
1480520078
Хоть и фанат реала, но нужно заметить, что барса вообще редко проигрывает)))
Ответить
Главные новости
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
17:43
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
16:47
2
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
2
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
6
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
15:44
1
ФотоУкраинец Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА
15:31
17
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
1
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
14:58
Все новости
Все новости
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
15:44
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
11:34
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
08:39
Фото«Реал» и «Барселона» показали третью форму на новый сезон
Вчера, 16:39
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
Вчера, 13:53
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
Вчера, 11:22
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
Вчера, 11:10
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
Вчера, 10:28
2
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
Вчера, 09:47
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
Вчера, 09:00
1
Вингер «Барселоны» порвал кресты и выбыл на 6-7 месяцев
11 августа
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
10 августа
1
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
10 августа
1
ФотоЭкс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
10 августа
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
9 августа
1
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
8 августа
2
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
8 августа
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
8 августа
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
8 августа
2
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
8 августа
1
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
8 августа
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
7 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+